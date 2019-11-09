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AK Parti İl Başkanı Öz'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81.yıldönümünde saygıyla rahmet ve minnetle anıyorum.

09.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:29AK Parti İl Başkanı Öz'den 10 Kasım mesajı
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81.yıldönümünde saygıyla rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır' dedi.

Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu ifade eden İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıldönümünde saygıyla rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler de milletçe, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. Onun aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938; bizler için bir devrin bittiği bir tarih değil, sonsuza dek sürecek Cumhuriyet yolculuğumuzun yeni bir merhaleye geçtiği yepyeni bir tarihi başlangıçtır. Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır.

Onun en büyük özelliği de milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu şartlara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları püskürtecek azim ve kararlılığa sahiptir. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit olan kahramanlarımızı, 15 Temmuz Şehitlerimizi, Gazilerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Emin Öz, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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