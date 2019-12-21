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AK Parti İl Başkanı Öz, Dikyar Mahalle sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin, Öz, önceki gün Erzurum'un Uzundere İlçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde 7 ahşap evin henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evleri ve hayvan barınakları yanan mahalle sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

21.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:25 AK Parti İl Başkanı Öz, Dikyar Mahalle sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin, Öz, önceki gün Erzurum'un İlçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde 7 ahşap evin henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evleri ve hayvan barınakları yanan mahalle sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dikyar Mahallesi'nde beraberinde Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktopark ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ev ve hayvan barınakları zarar gören ev sakinlerini ziyaret ederek zararın ve kısa sürede sarılacağını açıkladı.

İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 'Yangına Büyükşehir, İlçe Belediyelerimizin itfaiyeleri zamanında müdahale etmiştir. Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyoruz. Üzülerek ifade etmek istiyorum, yangın sebeplerinin büyük bir çoğunluğu vaktinde giderilmeyen elektrik arızaları, yada insan kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı, dikkatli olmalarını istiyoruz. Devlet olarak zararların kısa sürede giderilmesi için yangında zarar gören vatandaşlarımızın hanelerinin hasar tespit çalışmaları AFAD tarafından yürütülüyor. Yangında tek tesellimiz çok şükür can kaybı, yaralımız yok. Dikyar mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi. - ERZURUM

Mehmet Emin Öz, Uzundere, AK Parti, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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