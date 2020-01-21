Haberler » Güncel » AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'dan Tavşanlı ziyareti - Haber

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'dan Tavşanlı ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun iade-i ziyaret turlarına başladı.

21.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:50AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'dan Tavşanlı ziyareti
AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin iade-i ziyaret turlarına başladı.

Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Başkan Ceyhun, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve partililerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, ziyaretin anısına Ceyhun'a hediye takdim ederken, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a başarılar diliyorum. Bu kutlu davada omuz omuza çalışacağımızı ifade ediyor, Başkanımız ve yeni yönetim kurulunun Kütahya için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:06  Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü
23:06  Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
23:05  Çivril'de 'şap' nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
23:01  ORDU Timsah adası, turizme kazandırılacak
22:59  Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması
21.01.2020 23:08:33