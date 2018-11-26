AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı Açıklaması

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:31

AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, "Adayımızla ilgili ilk izlenimler güzel, Bartın değişim istiyor. Bartın Belediyesi artık AK Partili bir belediye olmalı. Bizler hizmete talibiz, hizmet yarışındayız. Halkımıza en güzel hizmeti verebilmenin gayreti içinde olacağız." dedi.Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partilerinin Bartın Belediye Başkan adayının cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve Yusuf Ziya Aldatmaz üzerinde karar kılındığını anımsattı.Partilerinin merkez ilçe başkanı olan adaylarının, kente hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kalaycı, "Bu bir hizmet yarışıdır ve 'hizmetlerin en güzelini biz yaparız' diyoruz, hizmete talibiz. Bartın'daki tüm belediyelerin AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerekiyor. Bizim adayımız da Bartın'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Aldığımız ilk izlenimler de çok güzel." dedi.Aldatmaz'ın Bartın'da iyi hizmetler yapacağına inandıklarını ve projelerini de ilerleyen günlerde açıklayacaklarını dile getiren Kalaycı, şöyle devam etti:"Bizler istişare halinde teşkilatımızın istediği, Bartın'ın istediği adayı belirledik. İnşallah bundan sonra çok çalışarak, projemizi açıklayarak Bartın'a nasıl faydalar getireceğimizi anlatarak halkımızın gönlüne girmeyi hedefliyoruz. Adayımızla ilgili ilk izlenimler güzel, Bartın değişim istiyor. Bartın Belediyesi artık AK Partili bir belediye olmalı. Bizler hizmete talibiz, hizmet yarışındayız, halkımıza en güzel hizmeti verebilmenin gayreti içinde olacağız."