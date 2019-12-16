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AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına teşekkür

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevlerinden kendi istekleri ile ayrılan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

16.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:32AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına teşekkür
AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevlerinden kendi istekleri ile ayrılan , ve ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
AK Parti Van İl Başkanlığı'nın haftalık yönetim kurulu toplantısına, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra görevlerinden kendi istekleri ile ayrılan İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık da katıldı.
Toplantıda konuşan Türkmenoğlu, genel merkezin tensipleri doğrultusunda üç ilçe başkanının görevlerinden ayrıldıklarını söyledi.
Görev ve sorumluluğun kağıt üzerinde belki sonlanmış olduğunu ancak gönül birlikteliğinin devam edeceğini belirten Türkmenoğlu, "İdealleri olan siyasetçiler, görev verildiği gibi görev değişikliğini de olgunlukla karşılar. İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarımızın kağıt üzerindeki görevleri bitmiş olabilir ancak gönül birliğimiz ve sorumluluk bilincimiz devam edecektir. Üç ilçe başkanımıza bugüne kadar yaptıkları tüm başarılı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

İpekyolu, AK Parti, Edremit, Tuşba, Güncel

Kaynak: AA

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