02.07.2019 14:41
Haberler » Güncel » Haber

AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık'ta düğüne katıldı

AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av.Gültekin Yıldız; Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz ile birlikte Ayvacık Yukarıköy Eski Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş'ın...

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız ; Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin , Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz ile birlikte Ayvacık Yukarıköy Eski Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş'ın kızı Cahide Yavaş ile Cahit Ramazan'ın düğününe katıldı. Çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yıldız, düğüne katılan vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Gültekin Yıldız , Çanakkale , AK Parti , Ayvacık , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:09 Germencik'in yeni logosu meclisten onay aldı
16:09 Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı
16:09 Sokak hayvanları 'Hisset' projesi ile besleniyor
16:09 Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi
16:09 Sındırgı yaz okulunda çocuklar tatile keyif katacak
16:08 Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu
16:08 FETÖ itirafçısı üsteğmene 'etkin pişmanlık' indirimi