AK Parti İl Başkanı Yıldız, Kitap Fuarını Gezdi

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız
, 2'nci Şanlıurfa
Ulusal Kitap Fuarını gezdi.
2'nci Şanlıurfa Ulusal Kitap Fuarı yazarların imza günleri ve konferanslarıyla sürüyor. Fuarı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve beraberindeki partililerle fuarı gezerek kitaplar aldı. Aldığı tüm kitapları bağışlayacağını aktaran Yıldız, "Dinimizin ilk emri oku şeklindedir. Bizler de toplum olarak her zaman okumaya ve öğrenmeye özen göstermeliyiz. Fuara başta gençlerimiz olmak üzere yaşanan yoğun katılım toplum olarak okumaya yönelik isteğimizi en güzel şekilde ortaya koyuyor. Ben tekrardan 2 Aralık
tarihinde sona erecek olan fuara tüm halkımızı davet ederken, vatandaşlarımızın hafta sonlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için kitap fuarına gelmelerini tavsiye ediyorum. Tüm bu güzel tabloyu şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediyesi ekibine de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Bahattin Yıldız,Şanlıurfa
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:13