AK Parti İl Başkanları toplantısı online yapıldı
AK Parti İl Başkanları İstişare Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online bağlantıyla yapıldı.
25.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:58
AK Parti İl Başkanları İstişare Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online bağlantıyla yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her ay düzenli yapılan istişare toplantısının Kovid-19 sebebiyle online bağlantıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Telekonferans yöntemiyle istişare toplantılarını yaptıklarını belirten Çopuroğlu, "Alınan kararlar hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her ay düzenli yapılan istişare toplantısının Kovid-19 sebebiyle online bağlantıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Telekonferans yöntemiyle istişare toplantılarını yaptıklarını belirten Çopuroğlu, "Alınan kararlar hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA