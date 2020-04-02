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AK Parti İl Başkanları video konferansta Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında gerçekleştirilen, Genişletilmiş İl Başkanları video konferans toplantısına AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'de katıldı.

02.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:15
AK Parti İl Başkanları video konferansta Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında gerçekleştirilen, Genişletilmiş İl Başkanları video konferans toplantısına AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'de katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında iki gün süren il başkanları toplantısında, yeni tip korona virüsü (Covid-19) çerçevesinde alınan önlemler görüşüldü. İl Başkanlarına seslenen Erdoğan, sosyal hareketliliğin azaltılması, sosyal mesafenin uzatılması sağlandığı takdirde hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kıracaklarını belirterek, "Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bilim insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim olarak bizim de hayata geçirdiğimiz tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Evde kalma, sosyal mesafeyi koruma, temizlik gibi hususlara dikkat edilmez ve salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelir" dedi.

İl Başkanlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Erdoğan, "İl başkanı ne kadar iyi çalışır, ne kadar gayretli ve becerikli olursa teşkilatlar da o derece şevkle bu hedeflere sarılır. Bunun için sizlere çok büyük görevler düşüyor. İnşallah 7. olağan sürecimizi, kongre süreci olarak söylüyorum. Bu doğrultuda kendimizi ve enerjimizi yenilemenin, milletimizle daha sıkı bağlar kurmanın vesilesi haline dönüştüreceğiz. Covid-19 hastalığı sebebiyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalmaz yeniden başlayacağız. Kongre sürecimizi yetiştirebilirsek belirlediğimiz takvim dahilinde yürütür, yetişmeyecek olursa biraz öteleyebiliriz. Gelişmelere göre bunun kararını birlikte veririz. Önemli olan il teşkilatlarımızın, ilçeleri, varsa beldeli, mahalle ve köy temsilcileri, sandık müşahitleri, tüm üyeleriyle birlikte, tüm kadroyla ve en yüksek motivasyonla çalışmaya devam etmesidir" diye konuştu.

Bugüne kadar hep eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını, bundan sonra da aynı yolda yürüyeceklerini dile getiren Erdoğan şunları söyledi: "Her kriz bizi hayattaki önceliklerimizi tekrar tekrar gözden geçirmeye yöneltiyor. Aynı anlayışı partimize de uyarlayabiliriz. Tek tek kendimizin değil, topyekün partimizin gücü nispetinde davamıza ve ülkemize hizmet imkanına sahip olduğumuzu asla unutmayacağız. İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor. Bu süreci atlatacağız ve bunu başaracağız, birlikte başaracağız. İnşallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır" - KARABÜK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel
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