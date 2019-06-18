AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması

- Partililerin parti binası önüne toplanmasıAK Parti Kilis
İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat'ın basın açıklaması okuması AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklamasıGaziantep
, Adıyaman
, Kilis ve Kahramanmaraş
'ta AK Parti il başkanlıklarınca, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı
KİLİS- Kilis'te AK Parti il başkanlıkları tarafından Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı.
AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat, yaptığı basın açıklamasında, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu anımsattı.
Özpolat, insanlığın zulmedenleri ve zulme direnenleri unutmayacağını sözlerine ekledi.