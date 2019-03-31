AK Parti İl Binası Önünde Bekleyiş Sürüyor

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sürüyor. <br><br>Vatandaşlar, bina önüne kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ediyor. <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>'ın, İl Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor. - Uyanık