Haberler » Dünya » Haber

AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?

Ak Parti İl Binası önünde eylem yapan anneleri: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var

16.09.2019 20:30AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?
15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okullarda çocukları öğrenci olan anneler Ak Parti'nin İstanbul İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Çocukları dört yıldır tutuklu yargılanan anneler yetkililere ulaşmak istedi ancak polis müdahalesi ile karşılaştılar. Bina önünde eyleme izin verilmeyince de bu kez eylemlerini İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı önüne taşıdılar.

Euronews'e konuşan Fatma Hokka 3 yıldır tutuklu olan oğlu Burak Hokka'nın serbest bırakılmasını istiyor. "Oğlumuzu devlete verdik" diyen Fatma Hokka, "Harbiyeli öğrencilerin aileleri olarak gittiğimiz her yerde bu muameleyi görüyoruz. Öğrencilerimiz okuldayken, takdir, teşekkür mektupları geliyordu. Çocuklarınız bize emanet deniliyordu. Ama şu anda çocuklarımıza devlet sahip çıkmıyor" ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
02:24 Kadın cinayetleri ve cinsel saldırılar: Güney Afrika'da kadınlar protesto gösterileri ve sosyal...
00:18 Yunanistan'ın Zakintos Adası'ndaki orman yangını rüzgarla güçlendi
23:45 Suudi Arabistan petrol tesisleri saldırısı ile ilgili soruşturmaya BM'yi davet etti
23:35 Tass: mc-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı
23:27 Mısır'da yüzyıllardır yaşatılan kızgın havluyla masaj geleneği
23:23 Trump: saldırıların arkasında iran var gibi gözüküyor
23:15 Suriye konulu Üçlü Zirve'de öne çıkan 4 madde