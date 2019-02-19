AK Parti İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri Listeleri Belli Oldu

Kaynak: İHA

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan'ın Belediye Meclis Listesi açıklandı.AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan'ın Belediye Meclis Listesi belli oldu. AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile listeler teslim edildi. Buna göre Murat Uzun, Havva Yılmaz, Lütfi Çavuş, Bekir Selçuk, Hüseyin Kahveci, İbrahim Cansız, Mehmet Gökçınar, Birkan Hamarat, Onur Turgut, Sariye Eryiğit, Şendoğan Karataş, Samet Ayvaz, Gökhan Çüteli, Yusuf Deniz, Aydın Arıcı, Engin Akdeniz, Engin Keçeci, Abdülkadir Soydaş, Burhan Onuk, Erol Arat, Gamze Cinbar, Selvi Döngelli, Sevim Moğu, Benhur Özübek, Recepcan Altunkaya, Yasemin Mirici, Cengiz Abalı, Sezgin Kulak, kontenjan, Sinan Toprak, Bünyamin Babaiba, Uğur Sarıkan olarak belirlendi.Öte yandan Ak Parti Zonguldak Merkez İlçe İl Genel Meclisi Üyesi Adayları ise şu isimlerden oluştu; İsmail Terzi, Abdullah Karagüzel, Filiz Sarsık, Cemalettin Akyol, Kübra Somuncu olarak belirlendi. - ZONGULDAK