AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın'dan "Dünya Kadınlar Günü" mesajı
AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
08.03.2020 12:10
AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yalçın mesajında, kadınların gelecek nesillerin mimarları olduğunu belirtti.
Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınların, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla yeni nesillerin yetişmesinde önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"Ayrıca Peygamberimizin 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözünün muhatabı olan kadınlarımız üretken çalışmaları ile toplumumuzun kalkınmasına ve insanlarımızın daha mutlu bir hayat sürmesi sürecine önemli ölçüde destek sağlamaktadırlar. Ülkemizin geleceğinde biz kadınlara da büyük görevler düşmektedir. Bizler üreten, ürettiğini pazarlayabilen, hedefleri olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadın sayısının artmasını istiyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz emekleriyle bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum."
Yalçın mesajında, kadınların gelecek nesillerin mimarları olduğunu belirtti.
Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınların, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla yeni nesillerin yetişmesinde önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"Ayrıca Peygamberimizin 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözünün muhatabı olan kadınlarımız üretken çalışmaları ile toplumumuzun kalkınmasına ve insanlarımızın daha mutlu bir hayat sürmesi sürecine önemli ölçüde destek sağlamaktadırlar. Ülkemizin geleceğinde biz kadınlara da büyük görevler düşmektedir. Bizler üreten, ürettiğini pazarlayabilen, hedefleri olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadın sayısının artmasını istiyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz emekleriyle bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, AK Parti, Güncel
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