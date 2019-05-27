AK Parti İl Teşkilatı iftarda bir araya geldi

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AK Parti Batman İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.Kristal Park Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, ramazan ayının önemine değindi.Ramazan ayının İslam alemi için önemli bir ay olduğunu vurgulayan Özdemir, "İslam coğrafyasına baktığımızda üzüntü, fitne, fesat ve huzursuzluk hakim. Bizler böyle mübarek bir günde dua edelim ki; İslam dünyasında bu fitne, fesat son bulsun." dedi.AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de, İstanbul'daki yenilenecek seçimlere değinerek İstanbul'da yaşayan Batmanlılardan destek istedi.Program, okunan dualarla sona erdi.