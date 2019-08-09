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AK Parti il yönetiminden esnafa bayram ziyareti

Van'da AK Parti il yönetimi, esnafı ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

09.08.2019 16:18 AK Parti il yönetiminden esnafa bayram ziyareti
Van'da AK Parti il yönetimi, esnafı ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.
AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla esnafı ziyaret etti.
Dört grup şeklinde bayram ziyareti gerçekleştiren Türkmenoğlu ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti.
Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı birlik, beraberlik ve huzur ortamında karşılamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Bayram sevincini esnaf ve vatandaşlarla paylaşmak istediklerini anlatan Türkmenoğlu, şöyle dedi:
"Her zaman olduğu gibi bayramda da vatandaşımızın yanındayız. Bu güzel ortamda kardeşliğimizin, beraberliğimizin teminatı olan mübarek Kurban Bayramı sevincini vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Bu kapsamda milletvekili arkadaşlarımızla esnafımızı ziyaret ederek, gönüllerine dokunmak istedik. Bayramın kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını diler, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarım."
Türkmenoğlu, teşkilat ve halkla bayramlaşma programını bayramın ikinci günü, saat 10: 30'da Şişli Öğretmenevinde yapacaklarını kaydetti.

Kurban Bayramı, AK Parti, Van, Güncel

Kaynak: AA

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