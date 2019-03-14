AK Parti İl Yönetiminden Osmancık Ziyareti

Kaynak: İHA

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmancık AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. Çorum heyetini AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Hakkı Güngör, yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın kolları,ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.AK Parti ilçe başkanı Hakkı Güngör ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başkanlara teşekkür etti. Daha sonra söz alan İl Başkanı Ahlatcı, "Teşkilatçılığın gönülde başladığını hatırlatarak teşkilatlarımızla daha kaliteli hizmet için sürekli istişare halindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Hepimizin ortak noktası daha güzel Çorum, daha güzel İlçeler." şeklinde konuştu.Çorum'da ve Osmancık'ta hayata geçen projeler için yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyen Başkan Ahlatcı, "Bu makamlar millete hizmet etme makamıdır. AK Parti'nin alametifarikası birikmiş sorunlara çözüm bulmasıdır. Bizi diğer partilerden ayıran özellik de budur. Nerede aşılması gereken bir engel varsa onu asla görmezden gelmeyecek, kararlılıkla üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bizler gücümüzü milletimizin kardeşliğinden, birlik ve beraberliğinden gece uykusunu bize dua etmek için bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Milletimiz bize sahip çıktığı sürece inşallah biz de ülkemizin tekrar zulüm ve terör cenderesine alınmasına izin vermeyeceğiz. Ben inanıyorum ki sizlerde Osmancık'ta gönüllere dokunacak birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart seçimlerinde büyük başarılara imza atacaksınız" dedi. - ÇORUM