AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp'den İdlib şehitleri açıklaması Açıklaması

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "Ciğerimiz, yüreğimiz yanıyor, ama inşallah bu işin sonunda ordumuz İdlib 'te muzaffer olacaktır" Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" dedi.AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp yaptığı açıklamada, Regaip kandili gecesinde Suriye 'deki rejim güçleri tarafından Mehmetçiğimize karşı İdlib'te hain bir saldırının gerçekleşmesinden duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, "Bu olayın içeriğini çok iyi okumak lazım. Bu yönde birçok anlaşma yapıldı. Birçok garantiler verildi. Buna rağmen bu saldırı yapıldı. Öncelikle bu saldırı; hain, kalleş ve insanlık suçu işlenmiş bir saldırıdır. Tabi bu saldırının sonucunda verdiğimiz şehitlerimiz nedeniyle yüreğimiz, ciğerimiz her yanımız dağlandı. Bu büyük üzüntü nedeniyle halen daha kendimize gelmiş değiliz. Çok üzüntülüyüz. Fakat bizim bunun altından milletçe hep birlikte kalkacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz dönemde AK Parti Hükümeti olarak dış siyasette çok ciddi ve bir o kadar da başarılı girişimlerde bulunulduğunun altını çizen Başkan Kayaalp, "Bunu şu anda çok net olarak görebiliyoruz. Şu anda yapılmış olan harekatta o yapmış olduğumuz girişimlere ait süreçte gerçekleşen girişimlerin boşuna olmadığını gözlemleyebiliyoruz. SİHA'larımızla, yeni ürettiğimiz silahlarımızla ne kadar önemli ve stratejik işlere imza attığımızı bir kez daha görüyoruz. Nokta atışı ve yüzde 99 isabetli atışlar yapıp, karşımızdaki düşmanı etkisiz hale getirebiliyoruz. Allah'a hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın sayesinde geldiğimiz nokta, çok yüksek bir seviyededir. 2000'li yılların öncesine bakıp o yılları anımsayacak olursak, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin bize yapmış olduğu saldırıları hatırlayacak olursak şu anda geldiğimiz noktanın ne kadar hassas, bir o kadar da başarılı be ne kadar da gurur duyucu bir noktada olduğumuzu görebiliriz" dedi.Bu mücadelede her şehit haberiyle bir kez daha yıkıldıklarını kaydeden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "Bu uğurda asla askerimizin ve ordumuzun ayağına taş değmesini istemeyiz. Fakat maalesef şehitler olmadan ülke toprağı savunulmuyor. Ezelden gelen ve ebedi giden bir hak davamız var. Bu hak davamız içerisinde Allah bize de bu şehitliği nasip etsin. Biz bu şehitlikten asla geri durmayız. Buradan öncelikle İdlib'teki saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, kederli aileleriyle, Yüce Türk Milleti'ne en candan duygularımla başsağlığı diliyorum. Bugüne kadar hak, devlet, millet, bayrak ve Kur'an-ı Kerim yolunda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah bu işin sonunda şanlı ordumuz muzaffer olacaktır. Bu konuda en ufak bir güvensizliğimiz yoktur. Tekrar tekrar milletimizin başı sağolsun. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" diye konuştu. - BALIKESİR