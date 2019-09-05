AK Parti İlçe Başkanını kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 28-29 Ağustos'ta düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 2015'te dönemin AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran "Baz Mordem" kod adlı Önder Kaçar olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerince 28-29 Ağustos'ta merkeze bağlı Kutuderesi bölgesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri tespit edildi.

Kimlik tespiti yapılan teröristlerden birinin terör örgütü PKK'ya 2012 yılında katılan "Baz Mordem" kod adlı Önder Kaçar olduğu belirlendi.

Terörist Kaçar'ın 2015 yılında dönemin AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçırma olayına katıldığı saptandı.

Kaynak: AA