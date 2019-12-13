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AK Parti İlçe Teşkilatının 7.Olağan kongre süreci başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 7.Olağan kongre süreci başladı.

13.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:10AK Parti İlçe Teşkilatının 7.Olağan kongre süreci başladı
'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 7.Olağan kongre süreci başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) delege seçimi AK Parti İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşti. Yüksek katılımın yoğun olduğu seçimde AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı şunları ifade etti:

"AK Parti 7'nci olağan kongremizin delege seçimlerini bugün ilçe binamızda gerçekleştiriyoruz. Yüksek bir katılım ile gerçekleşen delege seçimimiz, AK Parti'nin demokrasi anlayışının ne kadar geliştirdiğinin bir ifadesidir. Çaycuma'mıza AK Partimize, tüm dava arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca delege seçimimize iştirak eden üyelerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Zonguldak, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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