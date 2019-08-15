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AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'in ilçe ve beldelerinde bayramlaşma törenine katıldı.

15.08.2019 11:51 AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı
AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'in ilçe ve beldelerinde bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve parti üyeleri, Bilecik'in Gölpazarı, Yenipazar, İnhisar, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılarak, buradan da Bilecik'in Bayırköy, Vezirhan ve Dodurga beldesindeki törene katıldılar.

Burada bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "Kurban Bayramı dolayısıyla parti teşkilatımızla birlikte ilçe ve beldelerimizde bayramlaşma törenlerine katıldık. Hemşehrilerimizle sohbet ederek bayramın mutluluğunu, sevincini birlikte paylaştık. Rabbim bizlere nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin inşallah. Kuruluştan bugüne partimizde emeği geçen tüm büyüklerimizin ve kardeşlerimizin bayramlarını kutluyor, sevgi ve saygı ile selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kurban Bayramı, Gölpazarı, AK Parti, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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