'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek

Ankara 'daki parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÖN ŞARTIMIZ..."

Toplantıda gazetecilerin 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener "Siz bu soruyla 'illet zillet' diyen küçük ortağı neden huzursuz ediyorsunuz? Ben sayın Erdoğan'ın bugünkü sistemle seçime gittiği vakit seçilemeyeceğini matematiksel olarak biliyorum. Bizim ittifaklar için ön şartımız iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmek şartıdır. Seçim kazanmaya yönelik sorun var. Ben bunun Erdoğan'ı sağduyuya getireceğine inanıyorum" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ TUTMADI"

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; İYİ Parti'nin kuruluşunun üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatan Akşener, "Kuruluş süreci zorlu geçti. Ömrümün sonuna kadar 24 Haziran 2018 seçime girmemizi sağlamak için İYİ Parti'ye gelen milletvekillerine teşekkür edeceğim" dedi.

Akşener ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa, herkes Sayın Erdoğan'dan biliyor. Tek adam rejiminin getirdiği durum. Kısa, öz, sivil yeni bir Anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de konuşan Akşener, "Benim kişisel olarak inatlaşma huyum yok. Referandumdan başlayan süreçten itibaren kendimi bu millete borcunu ödeyen bir insan olarak görüyorum. İnatla, " ben ben ben" deme gibi bir huyum yok. Başkanlık sistemi üzerinden gidilirse, insanları üzen taraf olmayız. Kendimi Sayın Erdoğan'ın yerine koyuyorum 2023'e kadar süresi var o yüzden seçim öngörmüyorum" ifadelerini kullandı.