AK Parti İletişim Merkezi 17'nci yaşını kutluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İletişim Merkezinin (AKİM) kuruluşunun 17'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, merkezin kurulduğundan bu yana 2,6 milyon başvuru aldığını, bunların yüzde 98'ine geri dönüş sağlandığını bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mart 2003'de faaliyete geçen, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde bulunan AKİM'in 17'nci yaşına girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan AKİM'in siyasi partilerin halkla ilişkiler uygulamalarına bir ilk model olduğunu aktaran Sarıeroğlu, merkezde iletişim araçlarının etkin şekilde kullanıldığını, genel merkez ile 81 il başkanlığında yüz yüze, telefonla, web ve mobil uygulamalarla milletin görüş, öneri, talep ve başvurularının alındığını, bunlara etkin ve hızlı geri dönüş sağlamaya gayret gösterildiğini kaydetti.

Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana 2,6 milyon başvuru alan AKİM, bunların yüzde 98'ine geri dönüş sağlamıştır. Milletimizin AKİM'e daha rahat ulaşabilmesi ve daha etkin bir görüşme sağlanabilmesi için 1 Ocak 2019'da gerçekleşen altyapı yenilemesiyle, gerek genel merkez telefonları üzerinden, gerekse de '444 25 44' iletişim numarası üzerinden alınan başvurularda yüzde 400'lük artış sağlanmıştır."

Milletin, telefon ile görüşmenin yanı sıra "www.akim.akparti.org.tr" web adresi ve AKİM mobil uygulaması üzerinden de başvurularını oluşturabildiğini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"'Milletimizin Sesi Rehberimizdir' diyerek, milletimizden aldığımız güçle bugüne kadar olduğu gibi geleceğe de aynı inanç, azim ve kararlılıkla, inandığımız bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz.Milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin en güzel örneklerinden olan AKİM'in 17'nci yaşını kutluyor, genel merkezimiz ve 81 il başkanlığımızdaki temsilcilerimiz ve AK Parti ailemiz adına milletimize AKİM'e duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyor, vatandaşlarımızla gönül bağımızı, muhabbetimizi kuvvetlendiren AKİM ile daha nice seneler diliyorum."

Kaynak: AA