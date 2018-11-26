AK Parti Ilgın Teşkilatı İstişare Yaptı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:09



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:09

AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığınca istişare toplantısı düzenlendi.Seçim süreci çalışmalarını değerlendirmek üzere AK Parti Ilgın ilçe teşkilatı bir araya geldi.Parti binasında İlçe Başkanı Ali Erten'in başkanlığında yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Mariye Teke ve Gençlik Kolları Başkanı Ersin Kurtçu'nun yanı sıra Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve belediye başkanı aday adayları katıldı.Belediye Başkanı Karahan, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, AK Parti olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.