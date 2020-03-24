AK Parti infaz paketini CHP ve İYİ Parti'yle görüşüyor
AK Parti heyeti, 'infaz indirim paketi' üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere TBMM gruplarını ziyaret ediyor.
24.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:09
AK Parti heyeti, 'infaz indirim paketi' üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere TBMM gruplarını ziyaret ediyor. İlk durağı CHP olan AK Parti'nin, saat 13.00'te de İYİ Parti ile görüşeceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Ekonomi