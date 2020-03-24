AK Parti infaz paketini CHP ve İYİ Parti'yle görüşüyor

AK Parti heyeti, 'infaz indirim paketi' üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere TBMM gruplarını ziyaret ediyor. İlk durağı CHP olan AK Parti'nin, saat 13.00'te de İYİ Parti ile görüşeceği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com