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AK Parti infaz paketini CHP ve İYİ Parti'yle görüşüyor

AK Parti heyeti, 'infaz indirim paketi' üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere TBMM gruplarını ziyaret ediyor.

24.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:09
AK Parti infaz paketini CHP ve İYİ Parti'yle görüşüyor
AK Parti heyeti, 'infaz indirim paketi' üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere TBMM gruplarını ziyaret ediyor. İlk durağı CHP olan AK Parti'nin, saat 13.00'te de İYİ Parti ile görüşeceği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Ekonomi

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