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Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu

Son dakika: AK Parti koronavirüsle mücadele kapsamında yeni ekonomik tedbir paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. 15 maddeden oluşan teklif; işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesini içeriyor.

14.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:12

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeleri içerdiğini belirten Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

Muş, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz.

BELEDİYELER SU FATURALARINI 3 AY ERTELEYEBİLECEK

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz, burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz.

3 AY İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANACAK

İşçilerin sözleşmeleri 3 ay fesih edilemeyecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlarımıza destek verilecek. İşini kaybedenlerin desteklenmesi için çalışmalar yapıyoruz.

LİSANSLARIN KAPSAMI BİR YIL UZATILACAK

Tarım ürünleri ve lisanslı depoculuk kanunu kapsamında verilen lisansların kapsamını bir yıl daha uzatıyoruz. AR-GE ve Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süre ile bölge dışından yapılmasını yine bu düzenleme ile teklif etmiş olacağız. Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliye Bakanlığı'na bir yetki verilmesi söz konusu."

Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis’e sundu
Etiketler: Mehmet Muş, AK Parti, Muş, Ekonomi
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