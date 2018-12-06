AK Parti Isparta
Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
oldu.
1962'de Isparta'da doğan AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, ilk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel
Üniversitesinde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle uğraşan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye
Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa
İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ANKARA
Isparta
06 Aralık 2018 Perşembe 12:17