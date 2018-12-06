AK Parti Isparta İli Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP, Isparta İli Belediye Başkan adayını belirledi. Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Peki, Şükrü Başdeğirmen kimdir?

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

Başdeğirmen, 1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı ve Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı.

ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE YER ALDI

İnşaat, ticaret,gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle ilgilenen Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve 2 çocuk babası Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Isparta Belediye Başkan adayı seçildi.