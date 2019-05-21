AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın Ekibi "Ekrem İmamoğlu" İsmini Satın Aldı

Seçim kampanyasında, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganını kendisine uyarladığı için eleştirilen Binali Yıldırım'ın, Google reklamlarında Ekrem İmamoğlu adını kullandığı ortaya çıktı.

Siyasetteki rekabet teknolojinin nimetlerinden faydalanırken de kıyasıya sürüyor. AK Parti'nin seçim kampanya ekibi, Google Ads reklamlarında "Ekrem İmamoğlu" kelimesini satın alarak reklama çıktı.

EKREM İMAMOĞLU ARAMALARINDA BİNALİ YILDIRIM ÇIKIYOR

Google üzerindeki aramalarda kullanılan kelimelerin satın alınarak yapıldığı bir reklam türü olan Google Ads, ticari firmalar tarafından da kullanılıyor. Seçime sayılı günler kala Binali Yıldırım'ın kampanyasını yürüten ekip tarafından hazırlanan Ads reklamında "Ekrem İmamoğlu" kelimesini Google'da arayan vatandaşların karşısına Binali Yıldırım adına açılan resmi web sitesi ilk sırada reklam başlığı ile çıkıyor.

"İstanbul seçimleri neden yenileniyor" başlıklı reklam, binaliyildirim.com.tr adresine gidiyor. Reklamda çıkan yönlendirme linkinde ise AK Parti'nin seçime neden itiraz ettiği, YSK kararları gibi bilgilendirme yazıları bulunuyor.