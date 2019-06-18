AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret etti. "Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum" diyen Yıldırım "Bu ülkede başbakanlık, bakanlık yapmış bir kardeşiniz olarak eğer böyle bir hata varsa bundan biz de sorumluyuz. Onun için Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden kendilerinden özür diliyorum. Bu da bir seçim yatırımı gibi düşülmesin" dedi.

"ESKİ HATIRALARIMIZI YAD ETTİK"

Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret eden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yad ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"SAADET PARTİLİ KARDEŞLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Recep Tayyip Erdoğan'ın bir lider olmasını sağlayan bu harekettir. Bunu kimse, kendisi de inkar edemez. Aramızda ayrılık gayrılık olmasının doğal bir durum olmadığını, bunu oluşturan bir takım algı operasyonlarının olduğunu düşünüyorum. Birbirimizin acı gününde bir araya geliriz, sevinçli günlerinde, cenazelerde, bayramlarda bir araya geliriz. Birbirimizden ne farkımız var? Yaşayış olarak ne farkımız var? Dünyaya bakış, ahirete bakış olarak ne farkımız var? Şuna bende katılıyorum yani siyasette sert rüzgarlarla konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak maksadını aşacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum.

"ÖZÜR BİR SEÇİM YATIRIMI GİBİ DÜŞÜNÜLMESİN"

Bu ülkede başbakanlık bakanlık yapmış bir kardeşiniz olarak eğer böyle bir hata varsa bundan bizde sorumluyuz. Bunun da kardeşlerimizi incittiyse haklarını helal etsinler biz hiçbir zaman amacımız ayrıştırmak Saadet Partisi ve mensuplarını ayrı bir yere koymak gibi bir görevimiz olamaz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu da bir seçim yatırımı gibide düşülmesin yani seçimler gelir geçer biz birbirimizin yüzüne bakacağız. Her zaman birbirimizin yüzüne bakacağız. Yani onu ifade etmekte yarar görüyorum.