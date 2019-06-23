23.06.2019 19:02
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AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, 18.40'ta AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Gazetecilerin henüz yasaklar kalkmadığı için açıklanmayan ancak partiye ulaşan ilk sonuçlarla ilgili soruları üzerine "Hayırlısı olsun" dedi ve binaya girdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali YıldırımAK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı.

"HAYIRLISI OLSUN"

Gazetecilerin henüz yasaklar kalkmadığı için açıklanmayan ancak partiye ulaşan ilk sonuçlarla ilgili soruları üzerine "Hayırlısı olsun" dedi ve binaya girdi.

AK Parti'nin Sütlüce'deki il binası önünde çok sayıda polis görev yapıyor, iki adet de ambulans hazır bekletiliyor.

Basın merkezinde ise kameralar, ileri ki saatlerde yapılması planlanan basın toplantıları için hazırlandı.

AK Parti'li yetkililer, partiye ulaşan ilk sonuçlarla ilgili bilgi vermekten kaçınıyor.

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya Hayırlısı olsun dedi.
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