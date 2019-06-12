AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Kürt vatandaşlarımızdan bu seçim daha fazla oy gelecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atv-A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"YALAN DE ÖZÜR DİLE BU İŞ BİTSİN"

Çok güzel bir şey söyledin. Benim soru isteme âdetim yok. Hatta ne isteseniz sorun dedim. Benim zihnim çok berrak. Bildiğime bildim derim bilmediğimi bilmiyorum derim. Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Tamam kardeşim yalan de ve özür dile bu iş bitsin. Belli olmayan moderatörden ben nasıl soru alabilirim. Yalan ortaya çıktı yoluna devam etti. Özür dile ne kaybedersin ki? İspat et edemezsin. Kimden istedi moderatörden o da çıkıyor ki benden istemedi. Sakin olsun öfke kontrolü önemli bir şey.

Belki bunun piyarcıları kampanya akılları buna bir şey söylüyor oda açıklama yapıyor.

"BEN KİM İSTİYORLARSA O GELSİN DEDİM"

Bu arkadaşın bu hevesini de kursağında bırakmayalım, gelsin konuşalım dedim. Uğur Dündar'ı ben teklif ettim. Hem yayın yapılsın diyorlar hem de yandaş televizyonda yaparlar diyorlar. Ben öyle olmadığını ortaya koydum. Ben kim istiyorsa o gelsin dedim.

"BÖLGEDE HDP İLE BERABER EN FAZLA OLAN AK PARTİ'DİR"

Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Herkes adaylara bakıp karar verecek. Aynı kişiye oy vermiyorlar. Bu bizim demokrasinin güzelliği. Bölgede HDP ile beraber en fazla olan AK Parti'dir. Bize bölge halkından oy geldi.

"KÜRT VATANDAŞLARIMIZDAN BU SEÇİM DAHA FAZLA OY GELECEK"

Bu seçimde de gelecek buna inanıyorum. İstanbul'da o bölgenin insanına en iyi hizmeti ben yaparım. Gidin Diyarbakır'a yollarına bakın havaalanına bakın... Kürt vatandaşımızdan bu seçim daha fazla oy gelecek.