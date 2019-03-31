AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandıOyunu kullandı"Hayırlı olsun" dediYıldırım oyunu torunlarıyla kullandı" Bizim torunlarımız da dedesine oy istedi"İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'da oyunu kullandı. Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; "Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim"dedi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bugün saat 11: 30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu'nda 1049 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmaya eşi Semiha Yıldırım ile birlikte gelen Yıldırım,'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandıktan sonra, Binali Yıldırım torunları Ali ve Elif Köylübay ile birlikte oyunu kullandı."Hayırlı olsun diyerek oyunu kullanan Yıldırım ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ardından eşi Semiha Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Yıldırım, İstanbul ve 80 vilayette oy kullandığını söyleyerek; "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasi bayramıdır. Bugün gelecek beş yıl için yerel yöneticileri seçeceğiz. Biz de oyumuzu Tuzla Aydınlı'da kullandık. İstanbulumuza, 39 ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşliğimizin, Birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim " dedi. Eşi ve torunlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Binali Yıldırım, "Semiha hanım ve torunlarım yalnız bırakmadık. Yalnız bunlar hepsi değil .Altıdan ikisini kurayla belirledik. Bizim torunlar da dedesine oy istiyor" dedi. Kampanyanın iyi geçtiğimi söyleyen Binali Yıldırım, "İyi geçti gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul'u baştan başa en az iki kez turladık. Çok güzel anılarımız oldu. Şimdi artık çalışma zamanı. İstanbul için hizmet üretme proje gerçekleştirme zamanı. Seçim sonuçları hayırlısıyla belli olsun. Ona göre bizim kanalı izlemeye devam edin" dedi