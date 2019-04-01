01 Nisan 2019, 14:06
»»

Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 Bin Oy Önde

Son dakika! YSK ve Anadolu Ajansı'na göre seçimi kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Oy sayımı devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, 25 bin oy önde" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre seçimi kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün geceki açıklamasının ardından açıklamalarda bulunmak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geliyor.

31 Mart'ta İstanbul yarışı CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin Adayı Binali Yıldırım arasından geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu, yarışı kazandı.

AA'nın güncellediği verilere göre Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Binali Yıldırım yüzde 48,51 oranında oy aldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasında 23 bin 836 fark olduğu bilgisi de eklendi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Anadolu Ajansı Verileri Güncelledi! Ekrem İmamoğlu 23 Bin 836 Oyla Önde

Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel
Kaynak: AA