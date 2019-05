AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a Hursad'tan Destek

Kaynak: İHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a HURSAD'tan destekHURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin "On binlerce insanın umre programını erteledik"İSTANBUL - Hac Umre Seyahat Acenteları DerneğiBaşkanı Diyaeddin Şahin 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için HURSAD olarak AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'a destek verdiklerini söyledi. Şahin seçimler nedeniyle on binlerce insanın umre programını ertelendiğini söyledi. Hac Umre Seyahat Acenteları DerneğiBaşkanı Diyaeddin Şahin, İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimlerle ilgili açıklama yaptı. YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararının ardından tek merkezden talimat alırcasına birçok sanatçı ve iş insanının CHP adayına destek mesajları attığını belirten Şahin, "Bu destek açıklamaları çığ gibi büyüdü. TÜSİAD'ın bir gece yarısı açıklaması geldi. Ertesi gün işte bazı muallak muhaliflerden ifadeler geldi. Hemen ardından Avrupa Birliği'nden hiç üzerine vazife olmayan kesimlerden CHP adayını desteklediler" şeklinde konuştu.HURSAD olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldıklarının altını çizen Şahin, "Kararımızı oy birliğiyle aldık. Bütün üyelerimiz çalışanlarımız herkesin ortak kararıdır bu. ve sahadayız 6 Mayıstan beri. Bizim bir sloganımız var. Bazı zamanlarda tarafsızlık namussuzluktur. Bu öyle bir zaman tarafsız duracak zamanımız yok. Bütün riskleri de alarak bütün gelir kaybı ihtimalini göz önüne alarak tarafımızı açıkça ilan ediyoruz. ve herkesi de tarafını açıkça ilan etmeye davet ediyoruz. Zira bakıyorsunuz CHP adayını destekleyenler ilan ediyorlar. Galatasaray kulübünün divan yönetiminde bir yönetici çıkıyor. Çok güzel bir şekilde ilan ediyor. Kimsede siz tarafsızsınız konuşmayın demiyor" diye konuştu.Seçimler nedeniyle birçok umre turunun iptal olduğuna dikkat çeken Şahin, "Seçim tarihini kapsayan bütün turlarımızı iptal ettik. Bu açıdan bir etkimiz oldu. Ciddi sayıda insanın, umreye gitmesini ya da 'önceden dönün' ya da 'tamamen iptal edin', 'başka bir zamana erteleyin' diyerek on binlerce insanın umre programını erteledik. Kudüs turları ve yurt dışındaki kültür turlarımızda dahil olmak üzere HURSAD üyeleri bütün seyahat acentelerinin desteğiyle bu süreçte Binali Bey'in Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.