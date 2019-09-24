AK Parti İstanbul İl Başkanı 4 ismi görevden aldı! Bayram Şenocak kimdir?

AK Parti İstanbul İl teşkilatında yaşanan değişiklikler sonucu Ekonomi İşleri Başkanı Kemal Uyumaz, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na kaydırıldı. Yeni İl Ekonomi Başkanı da Süleyman Aykaç oldu. Necati Karagöz'ün İl Teşkilat Başkanı olması nedeniyle boşalan İl İnsan Hakları Başkanlığı'na da Engin Telli getirildi.

BAYRAM ŞENOCAK 4 İSMİ GÖREVDEN ALDI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında değişiklik yaşandı. Ekonomi İşleri Başkanlığı, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İl İnsan Hakları Başkanlığı ve İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında yönetim değişikliklerine gidildi. Alınan kararlar sonucu; Ekonomi İşleri Başkanı Kemal Uyumaz, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na kaydırıldı. Yeni İl Ekonomi Başkanı da Süleyman Aykaç oldu. Necati Karagöz'ün İl Teşkilat Başkanı olması nedeniyle boşalan İl İnsan Hakları Başkanlığı'na da Engin Telli getirildi.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

Bayram Şenocak, 1978, Trabzon doğumludur. İlkokul eğitimine İstanbul'da devam eden bayram Şenocak, orta ve lise öğrenimini burada bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Şenocak, orta derece İngilizce dil bilgisine sahiptir. Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın birçok biriminde görev yapmıştır.

Bayram Şenocak, Gençlik Kollarından başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini icra etti. 2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar'dan sorumlu İl Koordinatörü olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanan Bayram Şenocak, 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresinde bu göreve seçildi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Şenocak, futbol, yüzme, karate sporlarıyla ilgilenmektedir.