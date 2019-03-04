AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Ataşehir'de Zafer Yaşayacağız

Kaynak: DHA

– AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ataşehir'de düzenlenen aday ve proje tanıtım toplantısında, "31 Mart akşamı Ataşehir'de zafer yaşayacağız. İsmail Erdem Ataşehir'de Belediye Başkanımız olacak" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, gece gündüz demeden ilçe ilçe geziyor. Hafta sonunda ilk olarak Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kahvaltılı toplantısına katılan Başkan Şenocak, ardından Ataşehir'de AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İsmail Erdem'in Meclis Üyeleri ve Proje Tanıtım Toplantısına katıldı.Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gençler her iki başkana da kürsüde konuşmalarını yapmadan önce uzun süre tezahüratlarda bulundu."31 MART'TA ZAFER BİZİM OLACAK"Ataşehir'e kazandıracakları eserleri başlıklar altında tanıtan Başkan Adayı Erdem, "31 Mart'a hazırız. 31 Mart'ta zafer bizim olacak. 31 Mart'ta Ataşehir'de değişim gerçekleşecek. 1 Nisan sabahı Ataşehir bahar güneşi ile uyanmış olacak. 31 Mart'ta hem Ataşehir hem de Ataşehir halkı kazanacak, İstanbul kazanacak, geleceğimiz kazanacak" diye konuştu. İsmail Erdem, konuşmasının ardından Ataşehir'e belediye başkanı olması durumunda ilçede önemli hizmetler verileceğini ifade ederek, gerçekleştireceği projeleri sinevizyon eşliğinde vatandaşlara tek tek anlattı. Erdem'in projeleri vatandaşlar ve özellikle gençlerden büyük destek aldı."GECE GÜNDÜZ BİR GAYRET VAR"AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak da Başkan Adayı Erdem'e projeleri sebebiyle teşekkür ederek, şöyle konuştu:"Ataşehir'in ayağına bir şans geldi. İnşallah Ataşehir 31 Mart akşamında farklı bir akşam yaşayacak. İstanbul'da da farklı bir akşam olacak Binali Yıldırım Başkanımız ile. 31 Mart akşamı Ataşehir'de bir zafer yaşayacağız. İsmail Erdem Ataşehir'de Belediye Başkanımız olacak."Yerel seçimlerle alakalı çok önemli yol haritalarının olduğunu ifade eden Başkan Şenocak, İstanbul ile alakalı, Ataşehir ve bütün ilçelerimizle alakalı bir ittifak ruhu olduğunu dile getirdi. Başkan Şenocak, MHP Teşkilatlarına da teşekkür ederek, "El ele vererek, bu ittifak ruhu ile amaç Ataşehir'in daha iyi bir noktaya gelebilmesi için gece gündüz sergilenen bir gayret var. Ülkenin geleceği ile alakalı yapılmış bir ittifak olan Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz. Birileri gibi adını millet ittifakı koyup milletiyle hasbihal etmeyenlerden bahsetmiyoruz" dedi. - İstanbul