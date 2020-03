AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.Şenocak, mesajında, kadınların her alanda yaptıkları fedakarlık ve emeklerinin paha biçilemez derecede kıymetli olduğunu belirtti.Yeni Türkiye yolunda kadınlara önemli sorumluluklar düştüğünü aktaran Şenocak, "Kadınlarımızın bunu hakkıyla yerine getireceğinden milletçe bir kuşkumuz yoktur. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki öz güvenleri yüksek, cesur ve eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artması, daha güzel, daha müreffeh ve daha ileri bir Türkiye için en güzel teminattır." ifadelerini kullandı.Yaşamın her aşamasında kadınların büyük emeği olduğunu vurgulayan Şenocak, şöyle devam etti:"Bir toplum, kadını ve erkeğiyle bir bütündür. Ancak kadınlar, erkekleri de büyüten, eğiten ve hayata hazırlayan bir kucak olmaları itibarıyla, fonksiyonel anlamda daha önemli bir konuma sahiptirler. Bu yüzden, bir toplumda kadınların karşılaştığı her sorun, kapsamı ve etkileri itibarıyla tüm toplumun ortak sorunu olarak görülmeli ve hassasiyetle ele alınmalıdır. Kadınların kendilerini yeterince mutlu, özgür ve güvende hissetmediği bir toplumda, erkeklerin de aynı sorunları yaşayacağı muhakkaktır. Bu ülkede, İstiklal Savaşımızın kazanılmasından cumhuriyetin kurulmasına, hayatın tüm alanlarında kat edilen kalkınma ve gelişmişlikten ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliği adına verdiğimiz mücadelelere kadar, hepsinde de kadınlarımızın merkezi bir rolü, ödenmez bir hakkı vardır."Şenocak, kadını ve erkeği eşit gören bir medeniyetin mensupları olduklarını belirterek, kadınların halen dünyanın her yerinde ve her ülkesinde, başta şiddet ve baskı olmak üzere birçok haksızlığa maruz kaldığına dikkati çekti.Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşı olduklarının altını çizen Şenocak, şunları kaydetti:"İnsan onurunu yok, şiddeti ve ayrımcılığı hak sayan, kadınları sırf cinsiyetleri sebebiyle istismara, şiddete, haksızlığa ve cinsel sömürüye maruz bırakan çarpık zihniyetlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler ve ayrımcılıklar karşısında her zaman kadınların yanında yer almak, sorunların hak ve adalet temelli bir anlayışla çözüme kavuşturulması için mücadele ve gayret içinde olmak, sadece kadınların değil, kadınıyla erkeğiyle toplum olarak hepimizin en insani görevidir. Bu düşüncelerle, öncelikle vatanımızın bekası, milletimizin özgür geleceği için şehit düşmüş tüm kadınlarımızı, rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabırlar diliyor, hepsini saygı ve şükranla selamlıyorum."Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik eden Şenocak, tüm kadınlara, savaştan, kandan, gözyaşından uzak bir hayat ve barış, adalet, sevgi, iyilik ve güzellik dolu bir dünya diledi.