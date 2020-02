AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, uçak kazasında yaralanan 35 kişinin tedavi edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Kazanın en küçük yaralısı olan 17 aylık Ervanur Soydaş'ı da ziyaret eden Şenocak, "Uçakta 3 vatandaşımız rahmetli oldu. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah böyle bir kazayı bir daha yaşamayız. İnsan canının her şeyden daha kıymetli olduğunu bilmemiz lazım" dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, uçak kazasında yaralanan 35 kişinin tedavi altına alındığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, yaralıları ziyaret etti. Yaralılarla konuşarak sağlık durumları hakkında bilgi alan Şenocak, yaralılara acil şifalar diledi. Şenocak, uçak kazasının en küçük yaralısı olan 17 aylık Ervanur Soydaş'ı da ziyaret edip, durumu hakkında bildi aldı."İnsan canının her şeyden kıymetli olduğunu bilmemiz lazım"AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Öncelikle tüm milletimize geçmiş olsun. Uçakta bulunan 180 kardeşimizin 35'i buraya gelmişti. Şuan da 14 tane serviste, 10 tane de yoğun bakımda olan hastamız var. Onlara ziyaret gerçekleştirdik. Genel durumları iyi. Uçakta 3 vatandaşımız rahmetli oldu. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah böyle bir kazayı bir daha yaşamayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konularda ne kadar hassas olduğunu ve bizlerin de hassasla takipçisi olduğumuzu anlatmamıza gerek yok. İnsan canının her şeyden daha kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. Onun için tüm hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Öncelikle hastanede yatmakta olan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Rahmetli olan kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin" dedi."36 saatlik süre için 35 yaralı getirildi"Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Yaklaşık 36 saatlik süre içinde 35 tane yaralı getirildi. İstanbul Sağlık Müdürlüğü ambulans sistemiyle kaza yerinden yaralılarımız buraya taşındı. Gerekli olan ilk muayene ve tedavi süreçleri başlatıldı. Bütün tedavileri modern bir şekilde gerçekleştirildi. Hastalarımızdan 11'ini taburcu ettik. 24 hastamızın tedavisi halen devam ediyor. 10 hastamız yoğun bakım şartlarında takipte. 14 hastamız da serviste. Bugün de 4-5 hastamızı taburcu edeceğiz. Tedavileri de başarılı bir şekilde sürdürülüyor" diye konuştu."Öndeki koltuğa çarptım"Uçak kazasında kafa travması geçiren İdris Cavlak, "Şu anda iyiyim Allah'a şükür. İyileşmem 1-2 ay gibi bir zaman alacak. Buna da şükür. Daha da kötü olabilirdi. Her şey 5-10 saniye içinde olduğu için çok fazla bir şey hissedemiyorsunuz zaten. O anda bağırmalar, çağırmalar. Ben öndeki koltuğa çarptım. Bu şekilde yaralandım" diyerek uçağın arka tarafındaki bölünmeden dışarı çıktığını söyledi."Kırılan yerin dibindeydim"Emir Erhan isimli yaralı, "Yedinci sıradaydım. Kırılan yerin dibindeydim. 3 kişi maalesef vefat etmiş, ben sonradan öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yoğun bakımda olanlara da acil şifalar diliyorum. Sırtımda komple kesik yara var. Ellerde ve ayaklarda uyuşmalar var. Yeni yeni hissetmeye başlıyorum. Dilerim ki bundan sonra böyle şeyler tekrarlanmasın" diye konuştu."Kemerlerimiz takılı olmasaydı burada olamayabilirdim"Yaralı Muratcan Şen ise, "Biraz ağrılarım var ama daha iyi hissediyorum kendimi. Ben en ön kısımdaydım. Bir anda gelişen bir süreçti bu yüzden çok hatırlamıyorum ama 2 saat sonra kurtarılabildim zaten. Çok zor çıkarttılar bizi oradan. Kemerlerimiz takılıydı. Sadece telefonları kullanabileceğimizi söylediler. Kemerlerimiz takılı olmasaydı şu an burada olabileceğimi bile düşünmüyorum. Şükürler olsun sıkışmadım ve ilk olarak aileme ulaştım. Ardından itfaiye ve ambulansı aradım. Benden konum göndermemi istediler. Uçağın neresinde olduğumuzu öğrenmek ve ulaşabilmek için. Yanımdaki insanları sakinleştirmeye çalıştım. Zor bir süreçti. Bacağım ve belim yaralandı. Omzum ezildi" dedi.Öte yandan, uçak kazasına yardım etmek için olay yerine giden özel harekat polis ekiplerinin yaptığı kazada yaralanan 2 polis memurunun da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL