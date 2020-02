AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan yolcuları, tedavi gördükleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.Şenocak, kaza sonrası kaldırıldıkları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden hastalardan Muratcan Şen, İdris Cavlak, Emir Erhan ve 17 aylık Ervanur Soydaş'ı ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan bilgi aldı.Ziyarette, yaralılara geçmiş olsun dileyen Şenocak, hastalarla bir süre sohbet etti. Şenocak'ın ziyareti sırasında kaza anını anlatan Muratcan Şen, şöyle konuştu:"Kemerlerimiz takılıydı. Sadece telefonları kullanabileceğimiz söylendi. Kemerlerimiz takılı olmasaydı şu an burada olabileceğimi bile düşünmüyorum. Hiçbir yere sıkışmadım, ilk olarak ailemi aradım. Sonra itfaiye ve ambulansı aradım. Benden uçağın neresinde olduğumuzu anlamak ve ulaşabilmek için konum göndermemi istediler. Ara ara iletişime geçerek yanımdaki insanları sakinleştirmeye çalıştım. Zor bir süreçti bizim için.""İlk, itfaiye ekipleri ulaştı"Yaralılardan Emir Erhan, "Enkaz gibiydi, bir sürü yığın vardı. İlk itfaiye ekipleri ulaştı, onların ışıklarını gördüm. Yedinci sırada oturuyordum. Sırtımda kesik var, ellerimde ve ayaklarımda hissizlik vardı, yeni yeni hissetmeye başladım. Dilerim böyle bir kaza tekrar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.Kaza sırasında başından yaralanan İdris Cavlak, uçakta 27. koltukta oturduğunu belirterek, öndeki koltuğa çarparak yara aldığını, kemerinin bağlı olduğunu ancak kafasını çarptığını söyledi.Şenocak, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın ardından hastaneye 35 yaralının getirildiğini ve tedavileri tamamlananların taburcu edildiğini aktardı.Şu anda 14'ü servis, 10'u da yoğun bakım olmak üzere 24 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktaran Şenocak, şunları kaydetti:"Onları ziyaret ettik, genel durumları iyi. 3 kişi hayatını kaybetmişti, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle bir kazayı yaşamamış oluruz. Başından beri de Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği, belki vatandaşlarımız ve hastalarımızın dile getirmiş olduğu, sürecin tamamen yakından takip edilmesi ve herhangi bir ihmal varsa da bu ihmalde gerekenlerin yapılması anlamında bizden beklentileri var. İnsan canı her şeyden kıymetli. Şu an soruşturması devam eden tüm hukuk sürecini de yakından takip edeceğiz. Öncelikle bugün burada bu hastanemizde ve diğer hastanelerde yatanlara Allah'tan acil şifalar diliyoruz.""11 hasta taburcu edildi"Başhekim Demirhan da yaralıların sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi:"35 yaralı hastanemize getirildi. Ambulanslarla hastalar kaza yerinden hastanemize taşındı. İlk muayene yapıldı ve tüm tedavileri modern bir şekilde gerçekleştirildi. Hastalarımızdan 11'ini taburcu ettik. 24 hastamızın tedavisi devam ediyor. 10 hastamız yoğun bakım şartlarında takipte. 14 hastamız da şu anda serviste takip ediliyor. Bugün de muhtemelen 5 hastayı taburcu edeceğiz."