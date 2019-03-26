Ak Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Ülkemize yine kur operasyonu yapıyorlar

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Ak Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Ülkemize yine kur operasyonu yapıyorlarİSTANBUL, (DHA) ' AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim öncesi dış saldırıların arttığını ifade ederek, '24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemize yapılan saldırının aynısını, gece gündüz demeden yine kur operasyonu üzerinden yapıyorlar' dedi.Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Küçükçekmece'de teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Daha sonra esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Şenocak, esnaf ziyareti sırasında üzerlerine pencereden gül döken vatandaşı ziyaret ederek, bizzat teşekkür etti.24 Mart Pazar Günü Yenikapı'da Cumhur İttifakı'nın gerçekleştirdiği 'Büyük İstanbul Mitingi'ne' vurgu yaparak, 'Miting çok coşkuluydu. Müthiş bir kalabalıkla tarihi bir mitinge daha şahitlik ettik. Hamd olsun o ruhu yaşamak isteyen çoluk çocuk herkes o gün oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de konuşmalarıyla coşkulu bir program oldu' ifadelerini kullandı.'BU SALDIRILARIN DA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ''Beka Seçimi' ifadelerinin aslında Türkiye'ye yıllardır süren saldırılar ile alakalı olduğunu söyleyen Başkan Şenocak, 'Bekamıza yapılan saldırı aslında dün başlayan bir şey değil. Her dönemde farklı bir operasyonla bizim üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Beka sorunu 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle, geçmişte 28 Şubat ile, arada muhtıralarla yaptıkları sürekli bir savaş açma biçimi. Bugün de 24 Haziran seçiminden sonra yaptıkları gibi yine bir kur operasyonu yapıyorlar. Şu anda son 1 haftadır özellikle gece gündüz bir operasyon var ülkemize. Bunun gibi hain operasyonları birçok kez gördük. Ama inşallah milletimizle beraber gece gündüz çalışarak, Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanımız bu saldırıların üstesinden gelecekler. Biz bunun üstesinden de geleceğimize inanıyoruz. Yeter ki bir olalım, birlik olalım. İnşallah 31 Mart'tan sonra her şey daha güzel olacak' açıklamalarında bulundu.'AK PARTİ YİNE KAZANACAK'Başkan Şenocak, ziyaretleri sırasında geride kalan yaz ayında beyin kanaması geçiren bir vatandaş ile özel olarak ilgilendi. Sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Şenocak'a vatandaş 'Yeniden AK Parti kazanacak, hiç merak etmeyin' dedi.Esnaf ziyaretlerinde ise gençlerle özel olarak ilgilenen Başkan Şenocak, birebir sohbetler ederek seçimin önemine vurgu yaptı ve geçmiş seçimlere nazaran hem ülke içerisinde oluşan farklı ittifakların, hem de dış saldırıların arttığını vurguladı. Başkan Şenocak, seçim çalışmalarında rutin haline getirdiği üye kaydı konusunda da yine birçok vatandaşı AK Parti'ye bizzat kendisi üye yaptı.(Tür: İstanbul)