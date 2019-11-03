AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 39 İLÇEDE ÜYE ÇALIŞMASI BAŞLATTI

AK Partinin tek başına iktidara gelişinin 17. yıl dönümü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 6 bin teşkilat mensubuyla 39 ilçede üye çalışması başlattı.

Bağcılar İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

" Bugün 3 kasım 2002. AK Partimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kuruluşunun ardından tek başına iktidara gelişinin yıl dönümü. 17. yıl dönümümüz kutlu olsun. Hayırlı olsun. Uzun yıllar ülkemize hizmet etmeyi mevlam bize nasip etsin. 17 yılda parti olarak çok güzel işler başardık. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın yola çıkarken 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla bu 17 yılı değerlendirdiğimizde gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi değil. 17 Yıl önceki Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Artık siyasi vesayet dönemi kalktı. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir Türkiye değil hukukun üstünlüğü, demokrasinin, özgürlüklerin yaşandığı, istenilen okula gidilebilen bir Türkiye konuşuyoruz."

Şenocak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın 'AK Parti'yi millet kurmuştur' söylemiyle biz milletimize tekrar gidelim, kurduğunuz partiniz ve teşkilatları olarak sizlere geldik, kapınızı çaldık, diyelim. İstanbul'da çok güçlü bir üye profilimiz var. 2.5 milyona yakın üyemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte teşkilat çalışanlarımızla daha iyi bir ivme kazandıracağız. ve burada gönlünü AK Partiye vermiş vatandaşlarımıza bir aidiyet duygusunu geliştirmek gibi bir çalışmamız var. Bugün hep beraber sahada oluyoruz. Bu sadece bağcılarda yaptığımız bir çalışma değil. Şu an da yaklaşık 6 bin teşkilat mensubuyla sahada bu çalışmamıza devam ediyoruz. 39 ilçemizde bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bugün çok daha fazla yeni AK Partili neferler, üyemiz partimize katılacak. Önümüzdeki süreçte AK Parti ailesi, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edecek."

Açıklamanın ardından Şenocak ve teşkilat üyeleri Bağcılar Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Ahmet ve Meryem Çakmakçı'nın evini ziyaret eden Şenocak, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattı. Şenocak, Meryem Çakmakçı'nın üye kaydını yaptı.

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-Açıklamadan görüntü

-Bayram Şenocak esnaf ziyareti

-Şenocak üye kaydını yapması

-Genel ve detaylar

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