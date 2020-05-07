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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR KLİBİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi hazırladı.

07.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:01
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi hazırladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 'Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik; Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset. Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarına 'minnet" ifade eden klip; söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel olarak hazırlandı. Klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak görev yaptığı hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla birlikte gayret ve fedakarlık içinde yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor.
Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından da paylaştığı kliple ilgili, 'Sağlık çalışanlarımız bu zorlu süreçte kocaman yürekleri ve üstün görev ahlaklarıyla hepimizin medar-ı iftiharı oldular. Halen de her türlü riski göze alarak, evlerinden, çocuklarından ve kendi hayatlarından mahrum kalıp hastalarının yanında yer alarak, milletimize umut ve güven olmaya devam ediyorlar. İnşallah bu zorlu süreci elbirliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır" ifadelerini kullandı.
Başkan Şenocak, mesajında ise 'Canımıza canları pahasına sahip çıkan kahraman sağlık ordumuza minnetle. Dualarımızda hep onlar vardı. Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik; Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset' Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet..." şeklinde konuştu. AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR KLİBİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayram Şenocak, Koronavirüs, İstanbul, AK Parti, Güncel, Haber

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