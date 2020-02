AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim teşkilatlar olarak üzerimize düşen sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanımızın üstüne yük olmak değil, onun üstündeki yükü hafifleterek, onun bir dünya lideri olarak mücadelesine güç katmaktır." dedi.Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri caizse 72 cephede dünyanın birçok meselesine karşı vitesi büyüterek mücadele ettiğine şahit olduklarını söyledi.Erdoğan'ın bir taraftan İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği hain planlara karşı, planların arkasındaki gücü tanıdığını göstererek bütün dünyaya ders verircesine mücadele ettiğini anlatan Kurtulmuş, diğer taraftan İdlib'de hem Suriyelilerin hakkını-hukukunu korumaya hem de Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya bütün gücüyle gayret ettiğini dile getirdi.Kurtulmuş, Erdoğan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir şekilde hapsedilmesini arzu eden planı da Libya ile anlaşarak bozduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:"Bizim atalarımızın ayak izleri bulunan Libya topraklarındaki kardeşlerimizin hakkını-hukukunu korumaya çalışıyor. Diğer taraftan içeride FETÖ ve FETÖ'nün uzantılarıyla, onları siyaseten koruyan ve destekleyen çevrelerle mücadelesini amansız bir şekilde sürdürüyor. Diğer taraftan PKK'nın, DEAŞ'ın, PYD'nin ve diğer uluslararası terör örgütlerinin hem kendisiyle hem arkasındaki esas sahipleriyle mücadele ediyor. İşte böylesine büyük bir mücadeleyi sürdürürken bizim teşkilatlar olarak üzerimize düşen sorumluluk, Sayın Cumhurbaşkanımızın üstüne yük olmak değil, onun üstündeki yükü hafifleterek, onun bir dünya lideri olarak mücadelesine güç katmaktır. Burada da esas sorumluluk dünyanın başkenti olan İstanbul'a, İstanbul teşkilatımıza düşüyor."Numan Kurtulmuş, bu davanın daha da yukarı çıkması için gayret etmek durumunda olduklarını ifade etti."Kimin ne yapacağı bizim için hiç önemli değildir"Bir ayda AK Parti İstanbul İl Başkanlığına 45 bin yeni üye yapılmasının önemli olduğuna değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Bazıları dedikodu yapıyorlar. 'AK Parti üyeleri istifa ediyor, ayrılıyor.' diyerek. Bazıları AK Parti'nin içinden çıkacak bazı siyasi oluşumlarla buranın güç kaybedeceğini zannediyorlar. Kimin ne yapacağı bizim için hiç önemli değildir. İster içimizden çıkan birilerinin, ister şu anda mevcut bulunan muhalefet partilerinin hangisi hangi programı uygularsa uygulasın onlarla bizim hiçbir işimiz yoktur. Biz kendimize bakacağız. Başkalarının ne yaptığına değil, kendimizin ne yaptığına dikkat ederek inandığımız bu yolda daha güçlü şekilde Allah'ın izniyle yürüyeceğiz. İnandığımız yolda yürümek için birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şart olduğuna inanıyoruz. İnandığımız yolda yürümenin başarılı olabilmesi için gayretle, samimiyetle mücadele etmenin şart olduğuna inanıyoruz. Hepsinden önemlisi inandığımız yolda yürümek için hiçbir dünyalık şeyin peşinde koşmadan kendimizi millete vakfetmenin şart olduğuna inanıyoruz.""Ocak ayı içerisinde 45 bin yeni üye kazandırdık"AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da AK Parti'li olmanın her şeyden önce "bir davaya sevdalanmak ve o dava uğrunda her saniyeyi değerli kılmak için canla başla çalışmak" olduğunu söyledi.Bu şuurla çalışmalara devam ettiklerine dikkati çeken Şenocak, 39 ilçede Danışma Meclisi Toplantısı yaptıklarını anlattı. Ardından İl Danışma Meclisi'ni gerçekleştirdiklerini dile getiren Şenocak, İstanbul'un mahallelerinde Mahalle Danışma Meclisi toplantılarını gerçekleştirmeye başladıklarına vurgu yaptı.Şu ana kadar 75 mahallede Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı yaptıklarına işaret eden Şenocak, 25 günlük süreçte geri kalan 874 mahallede toplantı yapacaklarını, toplantıların coşkulu ve büyük heyecanla geçtiğini dile getirdi.Şenocak, saha çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtirken, söz konusu çalışmalarda hükümetin ve partinin politikalarını anlattıklarını aktardı.Kasım ve Aralık döneminde partiye 75 bin üye kazandırdıklarını hatırlatan Şenocak, "Sadece ocak ayı içerisinde 39 ilçe teşkilatımızla beraber yoğun bir tempo sonucunda, 45 bin yeni üye kazandırdık, hayırlı olsun." dedi.Şenocak, son 3 ayda AK Parti'ye 120 bin üye kazandırdıklarını belirterek, bu üye çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.AK Parti gibi yuvası, Recep Tayyip Erdoğan gibi lideri olanlar için her günün yeni bir diriliş ve yeni bir besmelenin adı olduğunu ifade eden Şenocak, "Biliyoruz ki her makam ve konum geçicidir. Size ve davamıza layık neferler olmak için çalışmak şu hayatta kazanabileceğimiz en büyük onur ve en güzel makam olur. Liderimizle çıktığımız bu yolda 'sonuna kadar liderimizle yürümeye devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.Şenocak, ilerleyen süreçte ilçe ve bölgesel bazlı Üye Buluşma Toplantıları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.Programda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tanıtım videosu izlettirildi.