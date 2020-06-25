AK Parti İstanbul Kadın Kolları'ndan sokak hayvanları için çağrı

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına destek verdi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları'ndan sokak hayvanları için çağrı
25.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:13
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla  81 ilde  eş zamanlı düzenlenen 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına destek verdi.

AK Parti İstanbul İl Binası önünde açıklama yapan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, " Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını; sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü!' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünyanın sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız." dedi.

HAYVANLARA MERHAMET ÇAĞRISI

Seslerini  duyuramayan hayvanların, sıcak havalarda yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiklerini belirten İlhan,  " Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar.  İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına biz de AK Kadın İstanbul olarak destek oluyoruz. Buradan İstanbul ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlarız" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: AK Parti, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS’nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Haberler››Güncel››AK Parti İstanbul Kadın Kolları'ndan sokak hayvanları için çağrı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı - Haber 18:10: Son dakika haberi | Ailesini ziyarete gelen genç kız ölümden döndü - Haber 18:09: AFAD: Van'daki depremde 5 ev ve bazı hayvan barınakları yıkıldı - Haber 18:09: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi - Haber 18:08: Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi - Haber 17:52: Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi - Haber 17:52: İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar - Haber 16:40: Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı - Magazin 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler