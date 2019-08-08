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Ak Parti İstanbul Milletvekili Boyraz'dan Başkan Arı'ya ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

08.08.2019 16:31 Ak Parti İstanbul Milletvekili Boyraz'dan Başkan Arı'ya ziyaret

Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Osman Boyraz'ı konuk etti. Ziyarette Başkan Arı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Boyraz, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesine ev sahipliği yapan Nevşehir'in Arı'nın başkanlığı döneminde hayata geçirilecek olan yeni projelerle büyümesini sürdüreceğine inandığını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Arı ise, Milletvekili Boyraz'a teşekkür ederek ziyaretin anısına turkuaz kaftan hediye etti.


Osman Boyraz, Rasim Arı, Nevşehir, AK Parti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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