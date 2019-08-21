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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyum atamalarını protesto edenlere orantısız güç kullanan polis memurları hakkında konuşarak, "Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" dedi.

21.08.2019 22:17
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyum kararını protesto edenlere polis tarafından yapılan sert müdahale hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeneroğlu konuyla ilgili, "Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" dedi.

"BU VAHŞET KABUL EDİLEMEZ"

Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayımlayan, "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi

Mustafa Yeneroğlu, AK Parti, Van, Politika, Güncel

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