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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiANKARA - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

30.10.2019 19:52
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti
ANKARA - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti içerisinde huzursuzluklar yaşadığını belirten Yeneroğlu, "28 Ekim 2019 tarihinde bu süreci daha fazla sürdürmek hem makama karşı saygısızlık olur, konuştuğum taktirde saygısızlık olarak algılanabilecek meselelerde konuşmadığım taktirde kendi prensiplerime saygısızlık olarak değerlendireceğim ortamda Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği ile ilgili istifamı Sayın Cumhurbaşkanımıza gerekçelerimle arz ettim. Ondan sonra geçen süreyle ilgili arkadaşlarımla değerlendirme yaptım" diyerek istifa ettiğini söyledi.
(AUÖ-BC-CC-Y)
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti

AK Parti, Politika

Kaynak: İHA


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