Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa" telefonu

AK Parti İstanbul Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak, ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

05.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:34
AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara
AK Parti İstanbul Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak, ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İstanbul il ve ilçe teşkilatları, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara "vefa telefonu" ile ulaşıyor.
İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlara hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.
Telefon aramalarında, vatandaşlarla her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılırken, bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor ve ikamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşlara ulaştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, AK Parti, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara 'vefa' telefonu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:53: Almanya'da yaşayan Cennet teyzeden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 bin euro bağış - Haber 17:52: İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi - Haber 17:52: Bursa'nın fethinin 694. yıl dönümü - Haber 17:51: DJ evinin balkonundan dışarı çıkamayan gençler için çaldı - Haber 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber