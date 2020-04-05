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AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa" telefonu (2)

AK Parti İstanbul Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak, ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

05.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:55
AK Parti İstanbul Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak, ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İstanbul il ve ilçe teşkilatları, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara "vefa telefonu" ile ulaşıyor.
İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlara hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.
Telefon aramalarında, vatandaşlarla her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılırken, bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor ve ikamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşlara ulaştırıyor. AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara ’vefa’ telefonu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, AK Parti, Güncel

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AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa" telefonu (2)
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti İstanbul teşkilatından 65 yaş üstü vatandaşlara 'vefa' telefonu (2) - Haberler

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